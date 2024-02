POL-NB: Zeugenaufruf nach Angriff auf Gemeinschaftsunterkunft in Anklam

Anklam (ots) -



Am 18.02.2024 gegen Mitternacht kam es zu einem Angriff auf die Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Planck-Straße in Anklam. Nach bisherigen Erkenntnissen feuerten drei dunkel gekleidete Personen Pyrotechnik in Richtung des Gebäudes ab.



Anschließend liefen diese fußläufig in Richtung einer Tankstelle. Es wurden keine Personen verletzt. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen des Versuchs der Sachbeschädigung und aufgrund einer Ordnungswidrigkeit nach § 41 Sprengstoffgesetz.



Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter Tel.: 03973 251 2000, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell