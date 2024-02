POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebesbande

Wismar (ots) -



Am 28. April 2023 kam es Am Markt in Wismar zum Diebstahl von mehreren tausend Euro Bargeld aus einem PKW. Nachdem der Geschädigte das Bargeld kurz zuvor von der Bank abhob und in seinem Fahrzeug deponierte, wurde er durch einen Tatverdächtigen angesprochen und abgelenkt. In der Zwischenzeit entwendete ein zweiter Tatverdächtiger das Bargeld aus dem offenstehenden Fahrzeug. Ein dritter Tatverdächtiger beobachtete die Situation von außen.



Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei bisher noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wird nach Beschluss des Amtsgerichts Schwerin für die Dauer von vier Wochen öffentlich nach den drei Tatverdächtigen gefahndet. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.



Die Täterbeschreibungen der drei Männer und die dazugehörigen Bildaufnahmen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=198830&processor=processor.sa.pressemitteilung



Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Teilen Sie Hinweise bitte der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.



