Öffentlichkeitsfahndung nach Diebesbande

Details anzeigen Tatverdächtiger 1 Tatverdächtiger 1

Am 28. April 2023 kam es Am Markt in Wismar zum Diebstahl von mehreren tausend Euro Bargeld aus einem PKW. Nachdem der Geschädigte das Bargeld kurz zuvor von der Bank abhob und in seinem Fahrzeug deponierte, wurde er durch einen Tatverdächtigen angesprochen und abgelenkt. In der Zwischenzeit entwendete ein zweiter Tatverdächtiger das Bargeld aus dem offenstehenden Fahrzeug. Ein dritter Tatverdächtiger beobachtete die Situation von außen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bisher noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Die drei Männer (Bilder siehe Anlage) können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

etwa 50 Jahre alt

1,65 m groß

kräftige Statur

bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißem Logo, grauschwarzer Sweatjacke, blauer Jeans, schwarzen Turnschuhen, schwarzer Schiebermütze und schwarzer Sonnenbrille

Tatverdächtiger 2:

etwa 30 Jahre alt

dunkle, kurze Haare

kräftige Statur

bekleidet mit blauer Sweatjacke mit grauen Ärmeln, beidem T-Shirt, blauer Jeans, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und Brille

Tatverdächtiger 3:

etwa 25 Jahre alt

schlanke Statur

dunkle Haare

bekleidet mit weinroter Jacke und dunkler Jeans

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Teilen Sie Hinweise bitte der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.