POL-GÜ: Fund einer leblosen Person am Strand von Graal-Müritz

Gegen 10:12 Uhr des heutigen Vormittags wurde ein Passant am Strand von Graal-Müritz auf eine leblose Person im Wasser aufmerksam. Der Mann informierte umgehend die Rettungskräfte und zog die augenscheinlich weibliche Person aus dem Wasser. Durch den vor Ort agierenden Notarzt konnte jedoch lediglich der Tod der Person festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz.



Die Identität der weiblichen Person ist derzeit noch ungeklärt und nebst der Todesursache nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.



