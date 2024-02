POL-LWL: Gestohlenes Smartphone nach Ortung wiederentdeckt

Friedrichsruhe/Schwerin (ots) -



Nach einem PKW-Aufbruch am Freitagnachmittag bei Friedrichsruhe konnte einen Tag später ein daraus entwendetes Smartphone in einer Schweriner Unterkunft sichergestellt werden. Eine Ortungs-App brachte den entscheidenden Hinweis zum Standort des Smartphones. Der PKW wurde bei Waldarbeiten an einen Feldweg bei Friedrichsruhe abgestellt, wo der Besitzer später eine eingeschlagene Fensterscheibe an seinem PKW feststellte. Mittels Ortungs-App gelang es einem Familienangehörigen des Einbruchsopfers tags darauf das Smartphone zielgenau in einem Unterkunftsgebäude der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz zu lokalisieren. Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich in ein Unterkunftszimmer, in dem das Smartphone im Bett eines 27-jährigen Tunesiers aufgefunden wurde. Die Polizei prüft nun, ob der Tunesier sowie sein 19-jähriger algerischer Mitbewohner letztlich auch für den Einbruch in den PKW verantwortlich sind. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort umfangreiche Spuren und Beweismittel sichern und Zeugen befragen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.



