POL-LWL: Drei Leichtverletzte beim Zusammenstoß zweier PKW

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 072 in Lübesse sind am Samstagnachmittag drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Abbiegemanöver mit ihrem PKW gegen ein haltendes Auto geprallt. Dabei erlitten die 25-Jährige sowie ihr ein Jahr älterer Beifahrer und der 24-jährige Fahrer des anderen Autos jeweils leichte Verletzungen. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel ein Atemalkoholtest bei der 25-jährigen Fahrerin positiv aus, sodass ihr später eine Blutprobe entnommen und sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt wurde.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell