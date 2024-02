POL-LWL: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Neustadt-Glewe (ots) -



Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Einbrecher zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Der Einbruch wurde durch die Bewohner des Hauses am Samstagabend festgestellt, als sie aus dem Urlaub nach Hause zurückkehrten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Tat zwischen Freitag und Samstag verübt wurde. Die Kriminalpolizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise zu dem Einbruch in der Sandstraße nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell