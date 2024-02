POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Vollsperrung der BAB 20

Rostock (ots) -



Am 18.02.2024 gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, kurz

hinter dem Kreuz Wismar Mitte, in Fahrtrichtung Lübeck ein

Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen, kam ein 50-jähriger

polnischer Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz aufgrund von

unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der Fahrzeugführer

sowie seine 48-jährige polnische Beifahrerin wurden leicht verletzt

und zur weiteren Untersuchung ins Sana Klinikum Wismar verbracht. Der

27-jährige deutsche Fahrzeugführer eines nachfolgenden PKW Seat

schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und stieß mit dem

verunfallten Fahrzeug zusammen. Der 27-jährige blieb unverletzt. An

beiden Fahrzeugen sowie der Mittelschutzplanke entstand ein

Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die BAB 20 wurde für die

Verkehrsunfallaufnahme für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Die

freiwilligen Feuerwehren aus Benz, Krassow und Neuburg waren zur

Beseitigung von ausgetretenen Betriebsstoffen im Einsatz. Die beide

beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



gefertigt durch:

Isabell Damaschke

Polizeikommissarin

Einsatzleitstelle Rostock



verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell