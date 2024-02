POL-HRO: Brandstiftung an Pkw mit hohem Sachschaden

Rostock (ots) -



Am Morgen des 18.02.2024 meldete gegen 05:00 Uhr eine Zeugin per

Notruf einen brennenden Pkw in der Berringerstr. im Rostocker

Stadtteil Dierkow.



Die an den Brandort eilenden Polizeibeamten stellten einen im

Heckbereich brennenden VW Multivan fest. Durch die Berufsfeuerwehr

der Hansestadt Rostock wurde der Brand gelöscht. Zwei neben dem

Multivan parkende Pkw wurden ebenfalls teilweise stark beschädigt.



Nach ersten Erkenntnissen wurde der VW im rechten Heckbereich durch

Unbekannt offenbar in Brand gesetzt. Hinweise auf einen technischen

Defekt schließt die Polizei aus.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 72.000 EURO geschätzt, die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





Jens Hoffmann

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Rostock - Dierkow





Verantwortlich:



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell