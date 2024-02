POL-HRO: Durchgeführte Versammlungen im Bereich der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend, 17.02.2024, fanden in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zwei zuvor angemeldete Versammlungen statt.



Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr führten 16 Teilnehmende einen Aufzug zum Thema: "Versammlungsfreiheit bewahren - Stoppt die Kriminalisierung der Klima-Aktivist*innen!" auf der Rövershäger Chaussee über die Vorpommernbrücke in Rostock durch. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L22 in Richtung der Rostocker Innenstadt. Die Polizei begleitete den Aufzug.



Auf dem Neuen Markt in Rostock fand in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:40 Uhr eine angemeldete Versammlung vom Bündnis "Bunt statt Braun" unter dem Motto "Mehmet-Turgut-Weg jetzt!" statt. Dazu versammelten sich 46 Teilnehmende auf dem Neuen Markt. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



