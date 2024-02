POL-SN: 32-jähriger Intensivtäter nach Diebstahl in Haft

Schwerin (ots) -



Heute wurde ein 32-jähriger Mann dem Haftrichter in Schwerin vorgeführt, nachdem er gestern in Verbindung mit einer Diebstahlshandlung gebracht werden konnte. Er befindet sich mittlerweile auf den Weg in eine Justizvollzugsanstalt.



Zunächst kam es am Mittwochabend zu einem Diebstahl einer Geldkassette aus einem Gastronomiegeschäft in der Schweriner Paulsstadt. Der Täter konnte die Örtlichkeit mit einer Tatbeute von ca. 2000 EUR verlassen, wurde hierbei jedoch auch von einer Kamera erfasst. Einen Tag später wurde der bisher unbekannte Täter durch den geschädigten Geschäftsinhaber im Stadtgebiet Schwerin wiedererkannt. Die sofort alarmierten Polizeibeamten konnten den verantwortlichen Mann antreffen. Ein zwischenzeitlicher Fluchtversuch endete für den 32-Jährigen in einer Mülltonne in einer Sackgasse. In diesem vermeintlichen Versteck stellten die Beamten den Mann gegen 20:10 Uhr. Es folgt eine vorläufige Festnahme. Der 32-jährige Algerier ist bereits mehrfach polizeilich bekannt und gilt als Intensivtäter.



Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen und den Vollzug angeordnet.



