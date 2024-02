POL-HRO: Hinweise der Polizei zu Verkehrsbehinderungen auf Grund einer angemeldeten Demonstration in Rostock

Rostock (ots) -



Zusätzlich zu den bereits bekannten Verkehrsbeeinträchtigungen auf Grund des Fußballspiels F.C. Hansa Rostock gegen den Hamburger SV an diesem Sonnabend, 17.02.2024,(Siehe gefertigte Pressemitteilung der Hansestadt Rostock: https://t1p.de/9rc7p) kann es zu weiteren Verkehrseinschränkungen in Rostock kommen. Grund dafür ist eine angemeldete Versammlung in Rostock.



Geplant ist am Sonnabend ein Aufzug von der Rövershäger Chaussee/ Ecke Am Petridamm über die Vorpommernbrücke (L22) in Richtung Innenstadt bis zum Abschlusskundgebungsort an der Kreuzung

Am Strande/ Gaffelschonerweg. Der Aufzug wird durch die Rostocker Polizei begleitet. Dabei kann es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell