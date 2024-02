POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Rostock Schmarl

Rostock (ots) -



Nachdem es am Donnerstagmorgen zu einem Raubüberfall auf einen 24-Jährigen in Schmarl gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es gegen 04:20 Uhr im Bereich der Berthold-Brecht-Straße/ Thomas-Morus-Straße im Stadtteil Rostock Schmarl zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein 24-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt im rückwärtigen Bereich der vor Ort befindlichen Mehrfamilienhäuser der Berthold-Brecht-Straße. Dort wurde der Rostocker von zwei männlichen Personen angesprochen. Die Täter forderten die Herausgabe von Wertsachen. Als der Geschädigte dies verweigerte, griffen ihn die Männer unvermittelt an. Dabei wirkten die Täter massiv mit Schlägen und Tritten auf den 24-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Angriff auf den nahegelegenen Basketballplatz. Die Täter flüchteten im Anschluss der Tat mit der Tasche des Opfers in bisher unbekannte Richtung.



Zeugen, die die Hilferufe des Opfers gehört hatten, informierten über Notruf die Polizei. Die Täter konnten derweil nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sicherte vor Ort Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

Der Geschädigte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Durch den Angriff erlitt der 24-Jährige unter anderen Verletzungen im Gesicht, Hinterkopf und am Körper.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

- ca. 22 Jahre alt

- ca. 1,75 Meter groß

- athletische Figur, rundliches Gesicht

- kurze dunkle Haare, modisch geschnitten

- trug eine Zahnspange

- sprach aktzentfrei deutsch

- Bekleidung: dunkle Kleidung, Daunenjacke



Täter 2:

- ca. 25 Jahre alt

- ca. 1,80 Meter groß

- kräftige, eher sportliche Figur

- rundliches Gesicht, braune Haare

- Bekleidung: dunkle Kleidung



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tathandlung. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben und Angaben zu den geflüchteten Tätern machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell