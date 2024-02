POL-HWI: Alkoholisierter PKW-Fahrer gestoppt

Glasin (ots) -



Am gestrigen Tag wurde auf der BAB 20 bei Glasin ein Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.



Kurz vor Mitternacht unterzogen Polizeikräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf einen 34-jährigen VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,45 Promille anzeigte. Im Krankenhaus in Wismar wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Deutschen sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



