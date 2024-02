POL-HRO: Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Nachdem es am vergangenen Mittwoch zu einer Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach ersten Erkenntnissen trafen am gestrigen Abend gegen 19 Uhr in der Kröpeliner Straße zwei Jugendgruppen aufeinander. Dabei kam es in der Folge verbaler Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bisher unbekannten Männern. Ein 15-jähriger Afghane, der den Streit schlichten wollte, wurde leicht am Arm verletzt. Mehrere Zeugen informierten umgehend die Rostocker Polizei.



Durch die Polizeiinspektion Rostock wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Die beteiligten Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt und in unterschiedliche Richtungen entfernt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beteiligten nicht festgestellt werden. Der 15-Jährige wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt und zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.



