POL-NB: Entwendung eines PKW im Raum Neubrandenburg

In der Nacht vom 14.02.2024 auf den 15.02.2024 kam es im Raum Neubrandenburg erneut zu einem Diebstahl eines höherwertigen Fahrzeuges. Der Tatzeitraum lässt sich von 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr eingrenzen.



Hierbei wurde durch unbekannte Tatverdächtige ein schwarzer VW Amarok vom Grundstück des 28-jährigen Fahrzeughalters in Klein Lukow entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 40.000EUR.



Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760 oder über die Online-Wache unter polizei.mvnet.de zu melden.



