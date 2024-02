POL-GÜ: Abschlussmeldung zum Versammlungsgeschehen um Teterow

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am heutigen Donnerstag fanden ab 05:30 Uhr vier angemeldete Versammlungen in Form von Straßenblockaden auf der B 104 und der B108 um Teterow statt. Diese richteten sich unter anderem gegen aktuelle politische Entscheidungen zum Nachteil der Landwirtschaft, Gastronomie, des Transportgewerbes, des Gesundheitswesens sowie aller mittelständiger Unternehmen. Um 10:30 Uhr wurden die Versammlungen ordnungsgemäß aufgelöst und die Straßen wieder für den normalen Straßenverkehr freigegeben.

Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Erst zum Versammlungsende kam es zu leichten Stauerscheinungen. Insgesamt waren 53 Teilnehmer mit 14 Traktoren, 16 PKW und zwei Sattelzugmaschinen vor Ort. Die Polizeiinspektion Güstrow war insgesamt mit 14 Beamten im Einsatz.



