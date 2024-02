POL-HST: Renault-Transporter brannte in Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am Donnerstag, dem 15.02.2024 gegen 01:15 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand eines Renault-Transporters im Fischerring in Sassnitz mitgeteilt.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entstand vergleichsweise geringer Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, was entweder mit einer möglichen frühzeitigen Entdeckung des Brandes zusammenhängt oder einer verminderten Ausbreitung des Feuers. Die genauen Umstände hierzu und zum Gesamttatgeschehen gilt es noch zu ermitteln. Auch werden Zusammenhänge mit anderen zurückliegenden Branddelikten geprüft.



Zeugen die Angaben zur Tat oder den Täten machen können oder womöglich im Bereich der Fischerstraße in der vorgelagerten Zeit auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle.



