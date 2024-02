POL-GÜ: Fahrzeugführer mit 3,77 Promille festgestellt

Güstrow/ Laage (ots) -



Am Dienstag gegen 11:10 Uhr stellten Einsatzbeamte des Polizeireviers Bützow nach einem Zeugenhinweis auf der K31 zwischen Knegendorf und Diekhof einen 62-jährigen Deutschen als Fahrer eines Skoda fest. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,77 Promille. Als Grund für seine Fahrt gab der 62-Jährige an, dass er Nachschub holen musste, weil sein Vorrat alkoholischer Getränke aufgebraucht war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobeentnahme im KMG Klinikum Güstrow durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell