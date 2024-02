POL-HST: Mini-Bagger in Stralsund entwendet

Stralsund (ots) -



Am Mittwoch, dem 14.02.2024 wurde der Polizei der Diebstahl eines Minibaggers von einem Betriebsgelände Am Langendorfer Berg Ecke Rostocker Chaussee gemeldet. Der Tatzeitraum liegt bereits etwas zurück. So sollen sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Freitag 02.02.2024, 13:00 Uhr bis Samstag 03.02.2024, 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft und dort einen Bobcat E 19 Kompaktbagger in der Farbe Weiß, sowie zwei dazugehörige Tieflöffel und eine Räumschaufel entwendet haben. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme vor Ort und hat entsprechende Spuren gesichert.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den Tätern oder gar zu dem Verbleib des Baggers machen können, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



