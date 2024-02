POL-LWL: Betrunkener Fahrradfahrer prallt gegen parkendes Auto und flüchtet

Boizenburg (ots) -



Ein betrunkener 17-Jähriger soll am Mittwochnachmittag in Boizenburg mit seinem Fahrrad gegen einen parkenden PKW geprallt und anschließend geflüchtet sein. Dabei entstand am PKW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen informierten daraufhin die Polizei, die den Jugendlichen später im Stadtgebiet antraf. Zu diesem Zeitpunkt wies der 17-Jährige, der den Zusammenstoß mit dem PKW augenscheinlich unverletzt überstand, einen Atemalkoholwert von 2,62 Promille auf. Die Polizei nahm gegen den Tatverdächtigen eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Zudem wird die Polizei das zuständige Jugendamt über diesen Vorfall informieren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell