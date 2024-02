POL-HRO: ´Aktenzeichen XY - ungelöst´ - Polizei prüft mehrere Hinweise

Rostock (ots) -



Nach der gestrigen Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sind bisher 17 Zuschauerhinweise direkt im Studio und auch bei der Polizei in Rostock eingegangen, die nun überprüft werden.



In der Sendung wurde ein ungelöster Fall von schwerer Körperverletzung aus dem Jahr 2022 gezeigt. Nach mehreren Fahndungsaufrufen und der Veröffentlichung eines Phantombildes erhielten die Beamten nun durch die Ausstrahlung im Rahmen der bekannten Fernsehsendung neue Ermittlungsansätze. Ob darunter auch "der" entscheidende Hinweis ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.



Link zur Pressemeldung mit Phantombild hier: https://t1p.de/63ose



Hinweise zu diesem Fall nimmt weiterhin das Kriminalkommissariat Rostock unter der Telefonnummer 0381 - 4916 2829 entgegen.



