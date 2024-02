POL-LWL: Bauernprotest verlief störungsfrei

Boizenburg (ots) -



Ein Bauernprotest am Mittwochabend in Boizenburg verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. An der als Fahrzeugkorso angemeldeten Demonstration beteiligten sich nach polizeilichen Schätzungen rund 90 Personen, die mit etwa 60 Fahrzeugen (davon 7 Traktoren) als Konvoi durch die Stadt fuhren und von der Polizei begleitet wurden.



