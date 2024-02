POL-HRO: Schwerer Straßenbahnunfall mit einem Fußgänger in Rostock-Dierkow

Rostock (ots) -



Am 14.02.2024 um 17:32 Uhr kam es in Dierkow am Straßenbahnhaltepunkt

Lorenzstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und

einem Fußgänger.



Die Straßenbahn der Linie 4 war in Richtung Dierkower Kreuz

unterwegs, als ein 60jähriger Fußgänger aus Richtung Gutenbergstraße

kommend kurz vor der Haltestelle Lorenzstraße an einem Übergang die

Gleise überqueren wollte. Trotz Warnsignal der Straßenbahn versuchte

der Fußgänger die andere Straßenseite vor der Bahn zu erreichen.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der

Straßenbahnführer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger

wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert.



Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst mit schweren

Kopfverletzungen in die CUK Rostock gebracht.

Zur Spurensicherung wurde die DEKRA hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei

übernommen.



