POL-HWI: Frau beleidigt Beamte am Telefon

Grevesmühlen (ots) -



Nach einer Verkehrskontrolle am gestrigen Tag in Klütz ermittelt die

Kriminalpolizei aus Grevesmühlen nun in drei Fällen gegen eine Frau.



Gegen 14:45 Uhr unterzogen Kräfte des Polizeireviers Grevesmühlen einen BMW einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle entstand der Verdacht einer Urkundenfälschung, da an der amtlichen Kennzeichentafel eine scheinbar gefälschte TÜV-Plakette angebracht wurde. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die 41-jährige Fahrerin ein.



Im späteren Verlauf des Tages rief die 41-Jährige im Polizeirevier Grevesmühlen an und beleidigte und bedrohte die Beamten. Das Telefonat, das die Frau zudem unerlaubt aufzeichnete,

verbreitete sie im Anschluss über einen Messengerdienst.

Neben des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung wird zudem wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das unbefugte Aufnehmen sowie Verbreiten des nicht öffentlich gesprochenen Wortes eine Straftat darstellen kann.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



