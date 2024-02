POL-GÜ: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB19, Anschlussstelle Rostock Süd, sorgen am Vormittag für Verkehrsbehinderungen

Güstrow/ Dummerstorf (ots) -



Eine 41-jährige Deutsche befuhr mit ihrem Mercedes gegen 11 Uhr die BAB19 in Fahrtrichtung Rostock Überseehafen als sie Höhe der Anschlussstelle Rostock Süd, kurz hinter der Einfädelungsspur, nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach um Liegen kam. Dabei blieb die Fahrerin unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Überprüfung in das Südstadtklinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 20.000EUR Schaden. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Aufgrund der vielen Einsatzfahrzeuge am Unfallort musste der rechte Fahrstreifen temporär gesperrt werden.



Während der Unfallaufnahme kam es gegen 11:50 Uhr auf gleicher Höhe zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW auf der linken Fahrspur auf der gleichen Richtungsfahrbahn. Unfallursache war in diesem Fall Unaufmerksamkeit. Der entstandene Sachschaden wird hier auf circa 30.000EUR geschätzt. Eines der verunfallten Fahrzeuge wurde durch den Unfall dermaßen beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.



Bei allen Unfallbeteiligten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell