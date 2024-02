POL-HST: Fußgänger schwerverletzt nach Unfall

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 14.02.2024 gegen 07:00 Uhr kam es in Ribnitz-Damgarten zu einem schweren Verkehrsunfall.



Eine 38-jährige deutsche Fahrerin eines Mercedes Transporters übersah augenscheinlich beim Linksabbiegen von der Alten Klosterstraße in die Lange Straße einen Fußgänger, welcher gerade die Lange Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 87-jährige Deutsche schwer und wurde mittels Rettungsdienstes ins Klinikum nach Rostock verbracht.



Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell