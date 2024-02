LWSPA M-V: Erneuter Bootsmotorendiebstahl im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Waren/Müritz (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 17:45 Uhr (13.02.2024) erhielt die Wasserschutzpolizei Waren die Mitteilung, dass zwei weitere Bootsmotoren aus dem Bereich nördliche Müritz gestohlen worden sind.

Ein Eigentümer teilte mit, dass von seinem umzäunten Grundstück in Eldenburg zwei Außenborder der Marke Suzuki (15 PS) und Tohatsu (25 PS) entwendet wurden. Die Motoren wurden gewaltsam durch derzeit noch unbekannte Täter von den dort abgestellten Booten entfernt und dann abtransportiert.



Bereits am Morgen desselben Tages (13.02.2024) nahm die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Waren eine Strafanzeige wegen eines Einbruchsdiebstahls auf, bei dem drei Motoren von einem Winterlager in der Nähe des Campingplatzes Kamerun bei Waren/Müritz entwendet worden waren.

In beiden Fällen konnten umfangreich Spuren durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert werden. Eine Fahndung nach den entwendeten Bootsmotoren wurde eingeleitet. Die Frage, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

Zeugenhinweise nimmt die WSPI Waren, jede Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



