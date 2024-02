POL-GÜ: Hinweise der Polizeiinspektion Güstrow zum Versammlungsgeschehen am 15.02.2024 um Teterow

Güstrow/ Teterow (ots) -



Für den 15.02.2024 sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow vier stationäre Versammlungen in Form von Straßensperrungen auf der B 104 und der B 108 um Teterow angemeldet worden. Temporär muss mit in Teilen erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.



In der Zeit von 05:30 Uhr bis 10:30 Uhr werden folgende Vollsperrungen auf der B 104 und der B 108 um Teterow erfolgen:



- B104 hinter dem Abzweig Koppelbergstraße/Pampow (aus Fahrtrichtung Malchin)

- B104 hinter der Kreuzung Neu Wokern/Groß Roge (aus Fahrtrichtung Güstrow)

- B108 vor dem Abzweig Bristow/Glasow (aus Fahrtrichtung Teterow)

- B108 hinter dem Abzweig Am Kellerholz (aus Fahrtrichtung Teterow)



Die Straßensperrungen erfolgen beidseitig und werden nur für Rettungs- und Einsatzfahrten freigehalten.



In den o.g. Bereichen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf längere Fahrzeiten einstellen oder, sofern möglich, auf Fahrten verzichten. Der Durchgangsverkehr sollte Teterow im o.g. Zeitraum weiträumig umfahren.



Die Ein- und Ausfahrt nach Teterow kann über folgende Strecken erfolgen:



- Östlich: die K50 über Teschow

- Südlich: die L11 über Groß Wokern

- Westlich: die K30 über Wattmannshagen/Appelhagen

- Nordlich: die K42 über Tellow /Warnkenhagen zur K 30



Die Polizei wird in allen Bereichen im Einsatz sein, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu schützen, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten sowie verkehrslenkende Maßnahmen zu treffen.



