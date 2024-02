POL-GÜ: LKW verunfallt durch Wild auf der B110 bei Gnoien

Güstrow/ Gnoien (ots) -



Am Mittwochmorgen gegen 03:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Deutscher mit seinem LKW die B110 aus Gnoien kommend in Fahrtrichtung Lühburg als ein Reh auf die Fahrbahn sprang und der LKW aufgrund der Gefahrenbremsung ausbrach und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte der LKW die Bankette sowie einen Leitpfosten und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Der mit Brot beladene LKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Ebenso musste die Ladung von der Straße beräumt werden. Während der Bergung des LKW musste die B110 voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 87.000EUR



