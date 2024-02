POL-NB: Infostand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf der Baumesse in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg beteiligt sich erneut mit einem Infostand an der diesjährigen Baumesse in Neubrandenburg. In der Zeit vom 23.02 - 25.02.2024 können sich interessierte Besucher jeweils von 10:00 - 18:00 Uhr im Jahnsportforum Neubrandenburg rund um die Sicherheit von Haus, Grundstück und Wohnung am Stand Nr. 603 umfassend beraten lassen.



Anschauliche Exponate verdeutlichen unter anderem die Funktionsweisen der einbruchshemmenden Verriegelungssysteme für Fenster und Türen.

Ebenfalls auf der Messe vertreten sind zwei Errichterfirmen unserer Region zum mechanischen Einbruchschutz.



Unser Berater kommt auch gerne nach Terminvereinbarung vor Ort und klärt über Schwachstellen im Sicherheitssystem der eigenen Immobilie auf.



Bei fachspezifischen Rückfragen:



Polizeihauptkommissar Torsten Dowe

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

Beguinenstraße 2

17033 Neubrandenburg



Erreichbarkeit:



0395-55825134

kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell