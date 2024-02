POL-HWI: Brand in Wismarer Obdachlosenunterkunft

Wismar (ots) -



In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Wismarer Polizei über einen Brand in der Obdachlosenunterkunft in der Lübschen Straße in Wismar informiert.



Kurz nach 05:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Unterkunft aufgrund des

Auslösens eines Rauchmelders auf den Brand in einem Unterkunftszimmer

aufmerksam. Der 56-Jährige evakuierte zunächst den Bewohner des Zimmers und konnte anschließend das Feuer selbstständig löschen.



Rettungskräfte brachten den 37-jährigen Bewohner wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation ins Wismarer Klinikum. Der Mitarbeiter der Unterkunft wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt.



Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Unterkunft ist weiterhin bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Beamte des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort Spuren gesichert.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



