POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jähriger Frau aus Stralsund - die Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem 13.02.2024, ca. 13 Uhr wird die 26-jährige Lina

Bärwald-Kahler aus Stralsund vermisst. Die Vermisste hat ihre Wohnung

in der Wasserstraße verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Person

aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer hat Frau Lina Bärwald-Kahler seit dem 13.02.2024 gesehen oder

kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Vermisste ist ca. 170 cm groß. Sie hat eine normale Statur und

dunkle Haare. Lina Bärwald-Kahler ist vermutlich mit einer weißen

Hose, einer weißen Kapuzenjacke und blauen Gummi-Schuhen bekleidet.

Die Vermisste ist sehr gut zu Fuß unterwegs und fährt gerne per

Anhalter.

Frau Bärwald-Kahler ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen

und verfügt vermutlich nicht über finanzielle Mittel.



Alle Suchmaßnahmen der Polizei und der Einsatz der

Rettungshundestaffel Vorpommern-Rügen haben bislang nicht zum

Auffinden der Vermissten geführt. Die Polizei bittet deshalb die

Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen

Aufenthaltsort machen? Hinweise teilen Sie bitte dem zuständigen

Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900

oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.



Weitere Informationen unter https://t1p.de/fkr7e



