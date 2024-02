POL-HRO: Alleinunfall unter Drogeneinfluss auf der L11 zwischen Lohmen und Klein Upahl

Güstrow (ots) -



Am Dienstagabend, den 13.02.2024 gegen 18:20 Uhr, stellte ein Zeuge

einen verunfallten PKW neben der Landstraße 11 fest. Als er den

vermeintlichen Unfallbeteiligten zur Hilfe kommen wollte, fehlte von

diesen aber jede Spur.

Den entscheidenden Hinweis zur späteren Feststellung des

Unfallverursachers konnte er jedoch selbst der Polizei liefern, da

ihm kurz zuvor eine Person zu Fuß auf der Landstraße entgegen kam.



Die 42-jährige, deutsche Fahrerin konnte unweit der Unfallstelle

durch Beamte des Polizeihauptreviers Güstrow gestellt werden. Nach

aktuellem Ermittlungsstand war sie mit ihrem Fahrzeug nach links von

der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und dann in einem

Gebüsch zum Stehen gekommen. Glücklicherweise trug sie dabei nur

leichte Verletzungen davon. Anschließend verließ sie das Fahrzeug und

setzte ihren Weg zu Fuß fort. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte

sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von

Cannabis stand.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

ermittelt.

Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 14.000EUR am

Fahrzeug, dem Baum sowie dem teilweise mit Betriebsstoffen

verunreinigten Boden.

Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst sowie die freiwillige

Feuerwehr Lohmen im Einsatz. Zeitweise musste die L11 für die Bergung

voll gesperrt werden.



Lucas Lettow

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Güstrow



verantwortlich:

Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



