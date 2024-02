POL-LWL: Polizei löst nicht angemeldete Versammlung auf

Lüttow-Valluhn (ots) -



Nahe des Gewerbegebietes Lüttow-Valluhn hat die Polizei am Montagabend eine nicht angemeldete Versammlung aufgelöst. Die etwa 15 Teilnehmer hatten eine über die Autobahn führenden Straßenbrücke halbseitig mit 6 PKW blockiert. An den Fahrzeugen waren Schilder bzw. Transparente mit Schriftzügen angebracht, die sich inhaltlich kritisch mit der Politik der Regierungskoalition auseinandersetzten. Die vorwiegend aus Schleswig-Holstein stammenden Teilnehmer kamen der polizeilichen Aufforderung nach und verließen anschließend den betreffenden Bereich. Überdies hat die Polizei von Amts wegen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet.



