POL-LWL: Rechtsradikale Parolen auf Ludwigsluster Bahnhof

Ludwigslust (ots) -



Ein 33-jähriger Mann soll am Montagnachmittag auf dem Bahnhof in Ludwigslust rechtsradikale Musik abgespielt und dabei verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Nach Auskunft von Zeugen habe sich der polizeibekannte Mann auf einem Bahnsteig aufgehalten und die Musik in störender Lautstärke mit einer Bluetooth-Box abgespielt. Daneben habe er mehrmals "Sieg heil" gerufen. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis und nahmen eine Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Er folgte den Weisungen der Polizei und fuhr mit einer Regionalbahn ohne weitere Vorkommnisse weiter.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell