POL-LWL: Bargeld und persönliche Papiere aus Wohnhaus gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mestlin haben unbekannte Täter am frühen Montagnachmittag Bargeld und persönliche Papiere gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Unbekannten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das betreffende Haus in der Goldberger Straße und stahlen dort Bargeld sowie eine Brieftasche mit persönlichen Papieren. Die Kriminalpolizei sicherte später mehrere Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Zudem hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wird auch einem Zeugenhinweis zu einem verdächtigen PKW nachgegangen, der zur fraglichen Zeit in Tatortnähe beobachtet wurde. Dabei soll es sich um einen goldfarbenen Renault mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben, der mit zwei Männern besetzt war. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu dem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.



