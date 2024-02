POL-HRO: Tatverdächtiger nach Bedrohung in Gewahrsam

Rostock (ots) -



Nachdem ein 45-jähriger Mann am Montagabend zwei 28-jährige deutsche Frauen und ihren Hund im Stadtteil Lichtenhagen bedroht hatte, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.



Die Frauen alarmierten gegen 20:45 Uhr die Polizei in die Nähe eines Lebensmittelmarktes, nachdem sie durch einen 45-jährigen Eritreer bedroht wurden. Der alkoholisierte Mann soll zuvor angedeutet haben, dem Hund etwas anzutun und dabei in bedrohlicher Art und Weise gestikuliert haben. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen im näheren Umfeld antreffen. Dabei verhielt sich der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann aggressiv und unkooperativ und spuckte im Verlauf der Maßnahmen einen der Beamten an. Der 45-Jährige wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Widerstand aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell