POL-GÜ: Diebe entwenden Kettenbagger von Baustelle an der BAB19

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag 12 Uhr bis Montagmorgen 08:30 Uhr einen Bagger von der Brückenbaustelle der BAB19 an der Anschlussstelle Laage. Bei dem entwendeten Baustellenfahrzeug handelt es sich um einen 8-Tonnen schweren, gelben Kettenbagger der Marke Caterpillar. Der Stehlschaden beläuft sich auf 40.000EUR.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem entwendeten Kettenbagger geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 424224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



