POL-NB: PKW-Diebstahl: Eine Entwendung und ein Versuch in Neubrandenburg

In der Nacht vom 11.02 auf den 12.02.2024 wurde in Neubrandenburg ein PKW Mazda CX-5 entwendet, ein weiteres Fahrzeug des gleichen Fabrikats wurde angegriffen, hier schlug die versuchte Entwendung jedoch fehl.



Das entwendete Fahrzeug stand geparkt im öffentlichen Verkehrsraum der Fischerstraße, der Tatzeitraum lässt sich von 23:30 Uhr bis 07:30 Uhr eingrenzen. Der braune PKW hatte einen geschätzten Wert von 16.000EUR.



Das weiterhin angegriffene Fahrzeug stand, ebenfalls öffentlich geparkt, in der Greifstraße. Der Diebstahl misslang wohl aufgrund einer eingebauten Gangschaltsperrung. Durch den Zugriff entstand jedoch ein derzeit noch nicht genau bezifferbarer Sachschaden.



Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder über die Online-Wache unter polizei.mvnet.de zu melden.



