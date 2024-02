POL-HRO: Rostocker Fall bei ´Aktenzeichen XY ... ungelöst´

Rostock (ots) -



Am kommenden Mittwoch, 14.02.2024, wird ein Fall der Rostocker Polizei in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt.



Kriminalhauptkommissar Thomas Paasch wird über einen Fall von schwerer Körperverletzung berichten, der sich am Freitag, 29.07.2022, im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann wurde gegen 18:30 Uhr in der Binzer Straße mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen worden war. Zeugen hatten beobachtet, dass der Tatverdächtige anschließend in Richtung Sassnitzer Straße flüchtete. Der geschädigte Rostocker konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht befragt werden.



Ein Zeugenaufruf der Kriminalpolizei brachte bislang keine Hinweise, die zur Ergreifung des Täters geführt hätten. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung erneut um Mithilfe und erhoffen sich durch die ausführliche Darstellung in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst" Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Rostock unter der Telefonnummer 0381 - 4916 2829, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Link zur Pressemitteilung vom 11.08.2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5294774



