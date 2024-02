POL-HRO: Geldautomat in Wismar entwendet - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Nach dem Diebstahl eines kompletten Geldautomaten vor einem Getränkemarkt in Wismar ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Der Diebstahl wurde der Polizei am heutigen Montag gegen 08:30 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter den Geldautomaten gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.



Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht vom 11.02.24 zum 12.02.24 im Bereich des Getränkemarktes in der Straße Am Wiesengrund in Wismar auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung der Straftat führen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell