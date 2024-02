POL-HST: Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall vom 06.02.2024 auf der B 105

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 06.02.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5708617 bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.



Im Rahmen der Ermittlungsarbeit und damit einhergehenden Zeugenvernehmungen der Kriminalpolizei sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum vorgelagerten Geschehen, wie etwa dem Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge, machen können. Es ist bekannt, dass Zeugen auf die Unfallstelle zukamen und gegenüber anderen Zeugen Angaben zum vorher Geschehenen machten, dies allerdings nicht der Polizei zu Protokoll gaben und offenbar schon vor Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren.



Nach diesen und anderen Zeugen sucht die Polizei nun. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Kriminalpolizei in Barth unter 038231 455512, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell