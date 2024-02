POL-ANK: Neue Betrugsmasche mit Wertguthabenkarten - Arbeitgeber werden angehalten ihre Angestellten zu sensibilisieren

Pasewalk (ots) -



Die Kriminalpolizei Pasewalk ermittelt aktuell in zwei Fällen nach Anrufen durch Trickbetrüger. Bisher unbekannte Täter meldeten sich telefonisch in einer Tankstelle in Pasewalk und einem Supermarkt in Strasburg. Dabei forderten sie die Mitarbeiter auf, Sicherheitscodes von Google Play Karten sowie iTunes-Karten durchzugeben, indem sie sich als Elektronikfirma bzw. Mitarbeiter einer anderen Filiale ausgaben. Die angezeigten Telefonnummern waren allesamt gespooft, d.h. computergeneriert und damit nicht zurückverfolgbar. Die Betrüger gaben weiterhin an, dass die Sicherheitscodes benötigt würden, da die Guthabenkarten umgestellt bzw. aufgrund eines Defekts aus dem Sortiment genommen werden müssten. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von 800 Euro.



Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Die Täter nutzten in diesen Fällen computergenerierte Rufnummern, um die Opfer zu täuschen und an Daten zu gelangen.



Die Polizei bittet alle Personen kritisch gegenüber Anrufern zu sein. Geben sie keine Daten oder Sicherheitscodes heraus.



Insbesondere Arbeitgeber sind dazu angehalten, Ihre Angestellten zu sensibilisieren und aufzuklären, um weitere wirtschaftliche Schäden zu verhindern.



