POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Crivitz (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Montagmorgen in Crivitz zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor 07 Uhr an einer Einmündung in der Brüeler Straße. Die verunglückten 25 und 65 Jahre alten Autofahrer wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der an den beiden Unfallfahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit wird von einem Vorfahrtsfehler ausgegangen.



