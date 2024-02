POL-HWI: Tatverdächtiger mehrerer Einbruchdiebstähle nach vorläufiger Festnahme in Haft

Boltenhagen (ots) -



Nachdem es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbruchdiebstählen im Raum Boltenhagen gekommen ist, konnte am 9. Februar mit Hilfe von Bürgerhinweisen ein vermeintlicher Täter vorläufig festgenommen werden.



Gegen 11:15 Uhr bemerkten Zeugen einen kurz zuvor bei einem Einbruch gestohlenen PKW im Straßenverkehr, folgten ihm und riefen umgehend die Polizei. Auf einem Parkplatz in Klütz konnten die Zeugen den Fahrer des Peugeots bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Bei einer Durchsuchung des PKW wurde außerdem diverses Diebesgut aus zwei vorangegangenen Einbruchdiebstählen festgestellt (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/5707253 ).



Der 55-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde er am 10. Februar der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Wismar vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.



