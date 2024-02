POL-LWL: Polizei zog am Wochenende mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Wochenende insgesamt vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die erheblich alkoholisiert waren. Gegen alle Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. In Crivitz hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gleich zwei unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer festgestellt, bei denen Atemalkoholwerte von 1,56 bzw. 1,86 Promille gemessen wurden. Mit einer Bierflasche in der Hand hat die Polizei am Samstagmittag einen Fahrradfahrer in Neustadt-Glewe gestoppt. Ein Atemalkoholtest beim 67-jährigen Fahrradfahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille. In Holthusen hielt die Polizei in der Nacht zum Samstag ein in Schlangenlinien fahrendes Auto an. Die 43-jährige Autofahrerin wies bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille auf.



Noch den gesamten Monat Februar über dauern im Zuge der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" die landesweiten Schwerpunktkontrollen zur Verhinderung von Alkoholdelikten im Straßenverkehr an.



