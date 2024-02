POL-GÜ: Gestohlener Minibagger auf abgelegenem Weg wiedergefunden

Güstrow/ Gutow (ots) -



In dem Zeitraum von Donnerstagabend 17 Uhr bis Samstagnachmittag 15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger samt Anhänger von einem Parkplatz in der Goldberger Straße in Güstrow (Höhe Familia-Markt). Dieses Fahrzeuggespann konnte jedoch am Samstagabend unbeschädigt auf einem Plattenweg zwischen Gutow und Ganschow aufgefunden werden. Hier war der Anhänger samt geladenen Bagger durch die Täter aus bisher unbekannten Gründen abgestellt worden. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte das Diebesgut wieder an den Eigentümer übergeben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



