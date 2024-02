POL-NB: Handtaschendiebstähle in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstag den 10.02.2024 kam es in Neubrandenburg zu mehreren Diebstählen von Handtaschen. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:45 Uhr wurden der Polizei vier gleichartige Taten gemeldet. Diese wurden in Supermärkten in der Oststadt und im Katharinenviertel begangen, Geschädigte waren Frauen im Alter von 65, 79, 84 und 95 Jahren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 575EUR. Der oder die unbekannte(n) Täter nutzten für die Taten einen Moment der Unaufmerksamkeit bei den Geschädigten und entwendeten die unbeaufsichtigt am Einkaufswagen bzw. Rollator hinterlassene Handtasche.



