POL-HRO: Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrskampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten ´Alkohol, Drogen, Medikamente´ im Polizeipräsidium Rostock

Im Rahmen der landesweiten Schwerpunktkontrollen im Monat Februar hat

das Polizeipräsidium Rostock im Zeitraum vom 10.02.2024, 18:00 Uhr

bis zum 11.02.2024, 08:00 Uhr neun Verkehrsteilnehmer festgestellt,

die unter dem Einfluss berauschender Substanzen standen.



Am Sonntagmorgen um 04:53 Uhr wurde im Zuge der Aufnahme eines

Verkehrsunfalls festgestellt, dass ein 29-jähriger Fahrzeugführer,

mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, in der Rostocker Südstadt

von der Fahrbahn abkam und mit einem Zaun kollidierte. Die gemessene

Atemalkoholkonzentration betrug 1,86 Promille. Bei dem Verkehrsunfall

wurden der Fahrzeugführer und ein weiterer Insasse leicht verletzt.

Bei dem spanischen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme

durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige

wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgenommen. Die

Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der

entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.



Darüber hinaus wurden acht weitere Verkehrsteilnehmer festgestellt,

welche unter dem Einfluss von Alkohol standen.



Bei einem Fahrradfahrer im Stadtgebiet von Rostock wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 2,43 Promille gemessen.



Eine ähnlich hohe Konzentration wurde bei einer 39-jährigen deutschen

PKW-Fahrerin im Raum Wismar mit 2,08 Promille festgestellt. Es

folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des

Führerscheins.



Gegen die alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wurden

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.



